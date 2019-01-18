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Общество

На Крещение приглашает псковичей Крыпецкий монастырь

С 18 по 27 января, в дни празднования Крещения Господня, псковичей приглашают помолиться в храмах Крыпецкого монастыря, набрать освященной воды и окунуться в Святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого, сообщили Псковскому агентству информации в монастыре.

В обители круглосуточно имеется доступ к Крещенской купели. Купели обеспечены отдельными отапливаемыми помещениями для братии и сестер, с безопасным входом для погружения в святой источник.

Для желающих принять Таинство святого Причащения исповедь будет проводиться 18 января с 22:00 в Успенском храме.

В ночь на 19 января братство Крыпецкого монастыря с паломниками и тружениками будет молиться на всенощном бдении с литургией и великим водосвящением в храме Успения Божией Матери. Начало службы в 00:00 19 января.

По освящении воды в храме, священнослужители, братство монастыря и паломники крестным ходом последуют к святому источнику преподобного Саввы Крыпецкого. Продолжительной ночной службы ожидается 6 часов.

В Крещенскую ночь в трапезной обители для паломников будет организован горячий чай со свежеиспеченным монастырским хлебом.

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