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Общество

5G в России начнут разворачивать на существующих сетях

Государственная комиссия по радиочастотам определила условия дальнейшего развития сетей пятого поколения в России. О принятом решении сообщили в Минцифры, пишет «Российская газета».

Фото: ПАИ

Операторы «большой четверки» — «Билайн», «МегаФон», МТС и T2 — смогут разворачивать 5G на уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее использовались для стандарта LTE (4G). Также разрешается использовать работающие зарубежные базовые станции, установленные в сетях до 1 сентября 2026 года. Это должно ускорить развертывание сетей пятого поколения.

Каждому из четырех операторов без проведения аукционов выделят по 90 МГц в диапазоне 4630–4990 МГц. В Минцифры отмечают, что дополнительные полосы частот в среднем диапазоне позволят создавать высокопроизводительные сети и внедрять новые цифровые сервисы.

При этом с 2027 года начнется поэтапный переход на отечественные базовые станции. Завершить этот процесс планируется к концу 2031 года.

Развитие 5G на условиях технейтральности в ближайшее время должно начаться в городах с населением более 1 млн человек. В наиболее популярных локациях городов-миллионников сети пятого поколения в диапазоне 4,63–4,99 ГГц планируют запустить до конца 2027 года. После этого покрытие будет постепенно расширяться еще в течение трех лет.

В Минцифры отмечают, что 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку сигнала и большую пропускную способность. Кроме того, развитие сетей пятого поколения должно стимулировать производство телекоммуникационного оборудования в России.

Однако эксперты считают, что пользователи не сразу почувствуют заметные изменения. Ведущий канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин назвал выделение 90 МГц хорошим ресурсом для работы сетей. При этом он обратил внимание на проблему совместимости устройств с новым диапазоном.

По оценкам эксперта, частоты, которые будут использоваться для 5G, поддерживают лишь около 5–30% смартфонов. Поэтому, по его мнению, ожидать существенного увеличения скорости мобильного интернета для большинства пользователей пока не стоит.

В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также указывает на отсутствие очевидных преимуществ для абонентов и развития новых сервисов на данном этапе. Среди причин он называет ограниченную поддержку частот современными смартфонами и высокую стоимость производства базовых станций.

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