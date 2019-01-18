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Общество

Сотрудников Псковского филиала Академии ФСИН России проинформировали об особенностях подготовки документов в рамках декларационной кампании 2019 года

Порядок заполнения и представления сотрудниками, работниками УИС сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год рассмотрен на служебной и общественно-государственной подготовке начальствующего и профессорско-преподавательского состава. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Старший инспектор группы по работе с личным составом отдела кадров Максим Григорьев, выступая перед собравшимися, особо подчеркнул, что мероприятия по оформлению и подаче сотрудниками справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются важной составляющей, способствующей эффективной борьбе с коррупцией, поэтому необходимо быть предельно внимательными при подготовке документов в рамках декларационной кампании 2019 года.

Отметим, что в рамках декларационной кампании в Псковском филиале Академии ФСИН России утвержден график консультаций сотрудников по вопросам заполнения и представления ими соответствующих сведений.

 

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