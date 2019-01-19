Глава Пскова осмотрел предполагаемые перехватывающие парковки к Ганзейским дням и территорию под посадку Аллеи дружбы

23:01, 18 января 2019, ПАИ

Сегодня, 18 января, глава Пскова Иван Цецерский в рамках рабочего выезда осмотрел места предполагаемых парковок для гостей Ганзейских дней, а также территорию для посадки Аллеи дружбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В выезде приняли участие представитель ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, директор муниципального автономного учреждения культуры «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина, директор МБУ «Псковский городской молодежный центр» Виктор Рулев, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлев.

Участники выезда осмотрели Финский парк, который является одним из возможных мест для посадки Аллеи. Иван Цецерский отметил, что размер территории парка позволяет посадить деревья, необходимо только точечно обозначить места высадки. Также он подчеркнул, что необходимо обследовать все парковые деревья на предмет аварийности, и если такие деревья будут обнаружены, то они будут подлежать спилу, а на их местах будут посажены новые деревья.

Директор муниципального автономного учреждения культуры «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина сообщила, что планируется высадить 16 саженцев дуба, которые символизируют страны, входящие в Международный Ганзейский союз.

Следующим объектом посещения участников выезда стал осмотр возможных парковочных мест для гостей Ганзейских дней на территории строящегося торгового центра «Fjord Plaza» на Рижском проспекте. По словам представителя торгового центра, на данный момент парковка сможет вместить 600 автомобилей, но есть возможности ее увеличения за счет прогулочных зон.

Глава Пскова отметил, что необходимо учитывать увеличение потока автомобилей в связи с предстоящими Ганзейскими днями и внимательно отнестись к решению вопроса безопасности оборудования парковочных мест, а также организации движения у торгового центра. Представитель компании, ведущей строительство объекта, Владимир Раскот отметил, что данный вопрос будет проработан совместно с сотрудниками городской ГИБДД. На данный момент рассматривается несколько вариантов, в частности, предлагается на въезде и выезде из парковочной зоны установить шлагбаумы.