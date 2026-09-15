Владимир Путин поздравил с 95-летием труженицу тыла из Псковской области

15:39, 15 сентября 2026, ПАИ

Труженице тыла Раисе Пижамовой из Опочецкого района исполнилось 95 лет сегодня, 15 сентября. С этой знаменательной датой её поздравил президент России Владимир Путин. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.



Фото: Администрация Опочецкого округа



Фото: Администрация Опочецкого округа



Заместитель главы администрации по социальной политике Ирина Лукьяновец вручила имениннице письмо от президента России Владимира Путина и поздравление от главы округа Юрия Ильина.

Раиса Пижамова родилась в Самарской области и всю жизнь посвятила воспитанию детей. Долгие годы она работала учителем русского языка и литературы.

«Несмотря на непростой жизненный путь, ей удалось сохранить бодрость духа и неиссякаемый оптимизм. Она и сегодня в строю: любит читать книги, вяжет, пишет стихи. Желаем Раисе Петровне крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни», – отметили в администрации.