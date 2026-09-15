В Пскове к новогодним праздникам установят новые инсталляции

16:17, 15 сентября 2026, ПАИ

В Пскове продолжат развивать собственные туристические проекты, которые формируют узнаваемый образ города и привлекают гостей, сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В качестве примера Борис Елкин назвал проект «Псковские каникулы», отметив его вклад в развитие местного туристического бренда. По его словам, аналогичный эффект даёт проект «Рождество начинается здесь», который привлекает туристов праздничной атмосферой.

«Такие вещи запоминаются и горожанами, и гостями. К тому же они имеют накопительный эффект», - отметил глава города.

Борис Елкин также подчеркнул, что к оформлению Пскова привлекают бизнес - предприниматели украшают свои объекты в единой концепции с городским праздничным оформлением. По его словам, это позволяет создавать целостную и привлекательную городскую среду.

К предстоящим праздникам в Пскове установят новые световые и декоративные инсталляции. «В этом году будут и новые инсталляции к празднику, и прошлогодние, конечно, тоже сохранятся», - сообщил Борис Елкин.