Борис Елкин объяснил, при каких условиях в Пскове включат отопление

15:36, 15 сентября 2026, ПАИ

Готовность Пскова к началу отопительного сезона составляет более 95%, однако пока необходимости включать отопление нет, уверен глава Пскова Борис Елкин. Об этом он сказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам Бориса Елкина, по нормативу отопление начинают включать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трёх дней держится на уровне +8 градусов. При этом город ежегодно оценивает ситуацию отдельно, учитывая не только температуру, но и влажность, и количество осадков. «Пока по прогнозам холодов не предвидится. На улице достаточно тепло. Однако город в целом готов к подаче отопления», - отметил глава Пскова.

При этом остаются отдельные вопросы по некоторым ведомственным домам и многоквартирным домам, где созданы товарищества собственников жилья.