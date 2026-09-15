В Великих Луках квартирантка заплатит более 140 тысяч рублей за испорченную мебель и технику

15:36, 15 сентября 2026, ПАИ

Квартирантка, повредившая в Великих Луках имущество собственника, возместит причинённый ущерб, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В иске указано, что с июля 2025 года по январь 2026 года женщина арендовала комнату в квартире в Великих Луках. Во время проживания мебель, техника и отделка помещения были повреждены. Согласно отчёту независимого оценщика, размер ущерба составил более 140 тысяч рублей.

Суд установил, что по договору аренды арендатор несёт полную ответственность за ущерб, причинённый помещению, мебели или оборудованию по её вине или по невнимательности. При этом свидетели подтвердили, что комната до сдачи в аренду находилась в надлежащем состоянии, а мебель и бытовая техника повреждены не были.

Кроме того, квартирантка не представила доказательств отсутствия своей вины.

В итоге суд удовлетворил иск частично: с квартирантки взыскали 146 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 30 тысяч рублей. В компенсации морального вреда суд отказал, поскольку вред был причинён исключительно имуществу истца; доказательств причинения физических или нравственных страданий не представлено.