В Пскове готовят документацию на ремонт бассейна «Барс»

15:25, 15 сентября 2026, ПАИ

В Пскове готовят документацию на ремонт бассейна «Барс», при этом предполагается, что контракт с подрядчиком будет рассчитан на два года, сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам Бориса Елкина, вопрос ремонта бассейна обсуждался в том числе с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым. Сейчас город готовит необходимую документацию. Подрядчик пока не определен - его выберут по итогам торгов. «Как только мы этот контракт проторгуем, можно будет точнее говорить о сроках его реализации», - отметил глава Пскова.

Борис Елкин подчеркнул, что ремонт «Барса» находится на особом контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Поэтому все шансы, что реконструкция будет доведена до конца в кратчайшие сроки», — заявил он.

Пока бассейн закрыт на ремонт, воспитанники спортивного клуба «Барс» временно тренируются в муниципальном бассейне «Олимп» на Завеличье.