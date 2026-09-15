Туристический сезон в Пскове фактически стал круглогодичным - Борис Елкин

16:02, 15 сентября 2026, ПАИ

Подводить окончательные итоги туристического сезона в Пскове пока рано, однако город рассчитывает сохранить положительную динамику турпотока. В последние годы число туристов ежегодно увеличивается на 10–15%, сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам Бориса Елкина, туристический сезон в Пскове фактически стал круглогодичным - несмотря на традиционные пики и спады, город привлекает гостей в любое время года.

«В любом случае внутренний туризм развивается. С каждым годом туристов все больше. Каждый год прирост составляет 10–15%, думаю, этот год не станет исключением», - отметил глава города.

Он подчеркнул, что окончательные итоги туристического года будут подведены в конце года. «Туристический сезон ещё не закончился, фактически он у нас теперь не заканчивается. Конечно, есть пики, есть спады, но в целом у нас в любую погоду есть что посмотреть», - сказал Борис Елкин.

Глава Пскова также отметил потенциал делового туризма. По его словам, люди, впервые приехавшие в город по работе, нередко возвращаются сюда уже вместе с семьями.

Он также напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным особо отмечал рост туристического потока в регионе и увеличение доходов бизнеса, связанного с туризмом.