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Трёх африканцев поймали на границе Псковской области при попытке сбежать за рубеж

В Печорском районе в 350 метрах от российско-эстонской границы при попытке незаконно попасть за рубеж пограничники задержали трёх иностранных граждан и одного россиянина, сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

Как позже выяснилось, россиянин является жителем Воронежской области и выступил в качестве проводника для иностранцев. Документов, дающих право на пересечение государственной границы, задержанные не имели. Как пояснили сами злоумышленники, являющиеся гражданами одного из государств Западной Африки, все они прибыли в прошлом году в Россию на законных основаниях. Официально намеревались посетить Россию с туристическими целями, но при этом вынашивали намерение незаконно перебраться в страны Евросоюза.

Решением Печорского районного суда иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы страны. За нарушение правил пограничного режима в пограничной зоне россиянин также заплатит штраф.

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