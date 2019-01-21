Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов

10:15, 21 января 2019, ПАИ

Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов, который составляется с 2014 года. По итогам 2018 года он занял 51 место, сообщает event-live.ru со ссылкой на составителей рейтинга из выставочного научно-исследовательского центра R&C.

Москва и Московская область по причине чрезвычайной насыщенности событийной жизни не участвует в рейтинге. Первое место в списке занимает Санкт-Петербург. В 2018 году в городе прошло знаковое мероприятие мирового событийного рынка – 85-й Глобальный конгресс Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), который собрал около 500 делегатов из 54 стран мира. На втором месте – Екатеринбург. Несмотря на то, что город не примет ЭКСПО-2025, кампания по продвижению заявки положительно сказалась как на международном событийном имидже Екатеринбурга, так и на его инвестиционной привлекательности. На третьем месте – Сочи, город, который успешно сочетает имеющиеся конгрессные и туристические возможности. Казань - на четвертом месте, а новичком топ-5 стал Нижний Новгород. На последнем, 82-м месте, рейтинга оказался Магас (Ингушетия).

Для построения рейтинга использовался многофакторный анализ по пяти группам показателей: наличие специальной инфраструктуры; наличие программы продвижения региона; политика в области ивент-индустрии; опыт проведения крупных международных событий; туристическая привлекательность. Также были учтены предложения экспертов ивент-рынка и введен новый фактор: транспортная доступность города, который играет большую роль при организации международных мероприятий.

Ранее сообщалось, что пять мероприятий Псковской области вошли в топ-200 лучших событий 2019 года. Это 53-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, 24-я Международная встреча воздухоплавателей, ХХХIХ Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове, X фестиваль исторической реконструкции «Хельга», фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град».