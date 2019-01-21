Соревнования по зимнему дрифту пройдут в Пскове 26 января
Соревнования по зимнему дрифту при поддержке ДОСААФ пройдут в Пскове 26 января, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Программа:
- 10:00 - заезд участников;
- 10:30 - техническая комплектация;
- 11:00 - брифинг;
- 13:00 - квалификация;
- 15:00 - ТОП-32;
- 17:00 - награждение.
Соревнования пройдут на площадке ДОСААФ по адресу: Псков, улица Яна Райниса, 41. Вход бесплатный. Взносы за участие – 1 тыс. рублей (без призового фонда).
Организаторы подчеркивают обязательное соблюдение технического регламента, согласно которому у водителей должны быть в наличии шлем, огнетушитель, и проверенное техническое состояние автомобиля.
Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» - ICE DRIFT BATTLES 2019.