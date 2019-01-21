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Соревнования по зимнему дрифту пройдут в Пскове 26 января

Соревнования по зимнему дрифту при поддержке ДОСААФ пройдут в Пскове 26 января, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Фото: ICE DRIFT BATTLES 2019 (из социальной сети "ВКонтакте")

Программа:

- 10:00 - заезд участников;

- 10:30 - техническая комплектация;

- 11:00 - брифинг;

- 13:00 - квалификация;

- 15:00 - ТОП-32;

- 17:00 - награждение.

Соревнования пройдут на площадке ДОСААФ по адресу: Псков, улица Яна Райниса, 41. Вход бесплатный. Взносы за участие – 1 тыс. рублей (без призового фонда).

Организаторы подчеркивают обязательное соблюдение технического регламента, согласно которому у водителей должны быть в наличии шлем, огнетушитель, и проверенное техническое состояние автомобиля.

Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» - ICE DRIFT BATTLES 2019.

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