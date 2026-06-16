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«Главное – преодолеть себя»: как спорт помогает псковским ветеранам СВО начать новую жизнь

Как спорт помог вернуться к привычной жизни после ранения и даже подтолкнуть к достижению новых высот, рассказали ветераны СВО Семён Кузнецов и Артём Стозий на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июня.

«Мой путь в спорте идёт из детства, я занимался боксом. Достиг категории мастера спорта по боксу, но всегда любил бороться на руках, отец учил, что это важно для того, чтобы руки были крепкими», – рассказал Семён Кузнецов и добавил, что после потери руки плотно занялся армрестлингом.

Семён Кузнецов. Фото: ПАИ

В прошедших соревнованиях по армрестлингу в своей категории Семён Кузнецов занял второе место. В этом году ветеран спецоперации также планирует принять в них участие и занять первое место.

Артём Стозий согласился, что тоже любил спорт с детства – занимался дзюдо, волейболом, футболом, подтягивался на турниках. Во время прохождения срочной службы не оставил своё увлечение и участвовал в соревнованиях по волейболу в части.

Артём Стозий. Фото: ПАИ

«После службы поехал на контракт в Псков, и здесь времени особо не было, занимался только для себя. После ранения начал заниматься практической стрельбой. На чемпионате по стрельбе на кубок губернатора занял первое место. Я, конечно, рад, но результатами своими недоволен, надо улучшаться», – подчеркнул он и выразил уверенность, что не будет останавливаться и готов достигать новых высот в этом направлении.

Артём Стозий и Игорь Пучков. Фото: ПАИ

По его словам, главной трудностью в начале спортивной реабилитации после ранения было чувство неуверенности в том, что что-то получится. «Тяжело начинать новое, но главное преодолеть себя», – сказал Артём Стозий и добавил, что его наставником на этом пути был председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО Игорь Пучков.

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