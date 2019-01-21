К проведению диспансеризации приступила Псковская городская поликлиника

17:16, 21 января 2019, ПАИ

В Псковской городской поликлинике началась диспансеризация, которую могут пройти работающих и неработающих граждане, учащихся дневной формы обучения, сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении.

Диспансеризация проводится, начиная с 21 года. В 2019 году на неё приглашаются родившиеся в 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920 годах.

Также в 2019 году проводятся профилактические осмотры родившихся в 2001, 2000, 1999, 1997, 1996, 1994, 1993, 1991, 1990, 1988, 1987, 1985, 1984, 1982, 1981, 1979, 1978, 1976, 1975, 1973, 1972, 1945, 1943, 1942, 1940, 1939, 1937, 1936, 1934, 1933, 1931, 1930, 1928, 1927, 1925, 1924, 1922, 1921 годах.

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике №1 (улица Кузнецкая, 19), поликлинике №2 (улица Коммунальная, 23) и поликлинике №3 (улица Индустриальная, 8). Обследования, в зависимости от возраста, включают в себя консультации врачей, ЭКГ, определение уровня глюкозы крови, общего холестерина, определение внутриглазного давления и другие.

«Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности, или выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно», – рассказали в медучреждении.

Пройти диспансеризацию и профилактический осмотр можно при обращении к участковому терапевту, врачу общей практики и в отделение профилактики.

Дату и время проведения диспансеризации и профилактического осмотра можно предварительно согласовать по телефонам 53-62-14 - отделение профилактики (улица Индустриальная, 8), 66-53-50 - отделение профилактики (улица Кузнецкая, 19), 57-33-66 - отделение профилактики (улица Коммунальная, 23) и 53-49-42 - приемная, факс.