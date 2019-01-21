Как избежать угона автомобиля, рассказали полицейские псковичам

20:43, 21 января 2019, ПАИ

Полиция обращает внимание граждан на необходимость принятия эффективных мер по обеспечению безопасного хранения автотранспорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чтобы избежать краж и угонов никогда не следует оставлять ключи в замке зажигания, даже на незначительный промежуток времени. Необходимо всегда держать закрытыми двери, окна и капот машины. Обязательно нужно установить противоугонное средство. «Если вы храните автомобиль или мотоцикл в гараже - необходимо поставить надежные двери и замки», - отметили в полиции.

Также не следует оставлять в салоне автомобиля на видном месте ценные вещи, деньги и документы – это может привлечь внимание посторонних лиц и стать причиной взлома. Необходимо стараться, по возможности, устанавливать двойную степень защиты (сигнализация плюс противоугонное средство). При установке же сигнализации или производстве других работ нельзя даже ненадолго оставлять автомобиль без присмотра. «Этим вы лишите злоумышленников возможности сделать дубликат ключей или подобрать ключи к сигнализации», - пояснили в полиции.

В ведомстве также отметили, что необходимо выбирать только известные и проверенные автосервисы и автомойки. «Не будьте излишне доверчивыми, оставляя автомобиль с ключами на долгое время в сомнительных автомастерских или на автомойках. Как показывает практика, желающие покататься на вашей машине, особенно на престижных моделях и в дорогой комплектации, обязательно найдутся. А такие поездки обычно заканчиваются либо ДТП, либо разбирательством в полиции», - подчеркнули в УМВД.

Кроме того, в полиции призывают пометить в незаметных местах автомашины личные данные и номера агрегатов (кузов, двигатель). «Это поможет быстрее опознать угнанный или похищенный транспорт в случае обнаружения его сотрудниками полиции», - пояснили в УМВД.

Также при покупке автомобиля следует обязательно поменять замки дверей и зажигания, противоугонное устройство. «Помните, что только при строгом соблюдении этих и других подобных мер предосторожности можно избежать серьезных неприятностей с вашим автотранспортом», - заключили в полиции.