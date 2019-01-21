ИК-5 и великолукский краеведческий музей заключили договор социального партнерства

17:37, 21 января 2019, ПАИ

Исправительная колония № 5 и Краеведческий музей города Великие Луки заключили договор социального партнерства, предметом которого является сотрудничество центра патриотических инициатив и ИК. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В процессе сотрудничества стороны будут разрабатывать и реализовывать совместные мероприятия военно-патриотического направления, которые включают в себя проведение экскурсий, а также тематические занятия, посвященные памятным датам и событиям.