11 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

22:51, 21 января 2019, ПАИ

На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проверили соблюдение законодательства на 29 земельных участках, в ходе которых выявили и зафиксировали 11 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, для пресечения незаконных действий составлены 8 предписаний о необходимости их ликвидации с вручением землевладельцам. Кроме того, в отношении трех собственников были возбуждены административные производства и наложены штрафные санкции в размере 250 тысяч рублей. 12 нарушений устранены в ходе проверок.