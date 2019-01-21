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Общество

11 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проверили соблюдение законодательства на 29 земельных участках, в ходе которых выявили и зафиксировали 11 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, для пресечения незаконных действий составлены 8 предписаний о необходимости их ликвидации с вручением землевладельцам. Кроме того, в отношении трех собственников были возбуждены административные производства и наложены штрафные санкции в размере 250 тысяч рублей. 12 нарушений устранены в ходе проверок.

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