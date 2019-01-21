В Северо-Западном округе Росгвардии проходят мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда

19:30, 21 января 2019, ПАИ

27 января отмечается 75-летие со Дня снятия блокады Ленинграда. В преддверии даты росгвардейцы проводят памятные мероприятия и вспоминают события минувших лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В боевых порядках Красной Армии действовали и полки оперативных войск НКВД, которым командование в основном ставило задачи по уничтожению прорвавшихся через оборону немецких частей. Так, 18 июля 1941 года силами 3-го мотострелкового полка был ликвидирован прорыв противника, пытавшегося захватить штаб 22-го стрелкового корпуса, расположенный в лесу у шоссе Порхов – Дно.

Одновременно с наступлением на Ленинград германское командование провело операции, имевшие своей целью уничтожение советских войск на территории Эстонии. В конце августа 1941 года 18-я немецкая армия развернула наступление на Таллин. Как отмечал командующий Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал В. Ф. Трибуц: «…сильное сопротивление противнику оказали части 22-й мотострелковой дивизии НКВД, поддержанные артиллерийским огнем канонерских лодок «Москва» и «Амгунь». В наиболее критический день обороны 27 августа 1941 года – части дивизии во взаимодействии с частями Красной Армии задержали врага, дав возможность начать эвакуацию войск из Таллина. Вследствие больших потерь личного состава (до 75%) 22-я мотострелковая дивизия по решению военного совета Краснознаменного Балтийского флота была переформирована в 22-й стрелковый полк и 29 августа 1941 года эвакуирована из Таллина морским путем.

С 31 июля 1941 года немецко-финские войска перешли в наступление в Карелии. Основной удар противника приняли на себя части и гарнизоны 2-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений и 56-й отдельной бригады войск НКВД по охране важных предприятий промышленности. Так в августовских боях восемь гарнизонов 82-го полка в течение пяти дней отбивали атаки противника пытавшегося захватить станцию Хелюля. Стойко удерживая рубеж, они дали возможность 168-й стрелковой дивизии произвести перегруппировку сил и в ходе оборонительных боев уничтожили до 300 солдат противника и одно противотанковое орудие. В районе обороны 2-го батальона полка под Яски-Антреа (восточный берег реки Вуокса) противник в течение двух недель не мог продвинуться вперед: шесть попыток форсирования реки были безуспешными. В течение августа противник в полосе обороны 82-го полка потерял более 1 тысячи солдат и офицеров, ружейно-пулеметным огнем сбиты 3 самолета, уничтожены 5 танков и 2 орудия.