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Общество

В Пскове отреставрированный дом начала XX века снова стал жилым

Жители Пскова смогут заселиться в дом начала XX века, расположенный на улице Детской, 4. Отреставрированный объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» расположен рядом с особняком Лавриновского (псковским ЗАГСом).

  • Жилой дом начала XX века, расположенный в Пскове на улице Детской, 4
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Жилой дом начала XX века, расположенный в Пскове на улице Детской, 4
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Жилой дом начала XX века, расположенный в Пскове на улице Детской, 4
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Жилой дом начала XX века, расположенный в Пскове на улице Детской, 4
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Жилой дом начала XX века, расположенный в Пскове на улице Детской, 4
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Внешний облик здания сохранён в стиле провинциального модерна с элементами классицизма. Ранее комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области выдал разрешение на реставрацию: в 2018 году по инициативе законного владельца объекта разработали и согласовали проектную документацию на проведение работ по его сохранению.

Проект предусматривал приспособление здания под современный многоквартирный жилой дом. Комитет выдал разрешение на реставрацию объекта сроком до ноября 2021 года. Сотрудники комитета осуществляли надзор за проведением указанных работ.

Как пишет pleskov60.ru, деревянная постройка на этом месте появилась в 1897–1898 годах. В официальных источниках не сохранились ни имя автора архитектурного проекта, ни имя владельца квартир под наём. Специалисты отмечают, что это здание является важным звеном в ряду памятников жилой архитектуры Пскова. На главном фасаде можно разглядеть лепной декор с элементами модерна (венки с подвесками), имитирующий отделку каменных зданий. В целом это редкий образец стиля модерн.

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