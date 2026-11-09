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Общество

Мошенники рассылают автомобилистам поддельные квитанции для оплаты штрафов

В России зафиксированы случаи мошенничества, связанные с рассылкой поддельных квитанций для оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Фото: ПАИ

По данным ведомства, злоумышленники действуют от имени Госавтоинспекции. Автовладельцу приходит по почте письмо, содержащее постановление по делу об административном правонарушении с описанием факта нарушения и назначением наказания в виде штрафа. На обороте листа размещены фотография машины и бланк-квитанция с банковскими реквизитами. Однако в графе «получатель» вместо Управления Федерального казначейства (УФК) указан номер счёта одной из электронных платёжных систем.

В МВД подчеркнули, что штрафы, оформленные сотрудниками Госавтоинспекции, оплачиваются исключительно по реквизитам УФК и не могут быть переведены через электронные платёжные системы. Гражданам рекомендуют проявлять бдительность при получении подобных уведомлений и проверять реквизиты перед оплатой.

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