Мошенники рассылают автомобилистам поддельные квитанции для оплаты штрафов

15:49, 09 ноября 2026, ПАИ

В России зафиксированы случаи мошенничества, связанные с рассылкой поддельных квитанций для оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники действуют от имени Госавтоинспекции. Автовладельцу приходит по почте письмо, содержащее постановление по делу об административном правонарушении с описанием факта нарушения и назначением наказания в виде штрафа. На обороте листа размещены фотография машины и бланк-квитанция с банковскими реквизитами. Однако в графе «получатель» вместо Управления Федерального казначейства (УФК) указан номер счёта одной из электронных платёжных систем.

В МВД подчеркнули, что штрафы, оформленные сотрудниками Госавтоинспекции, оплачиваются исключительно по реквизитам УФК и не могут быть переведены через электронные платёжные системы. Гражданам рекомендуют проявлять бдительность при получении подобных уведомлений и проверять реквизиты перед оплатой.