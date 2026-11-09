В Пскове автобусы на садоводческие товарищества перешли на зимнее расписание
«Псковпассажиравтотранс» изменил расписание движения автобусов, следующих в садоводческие товарищества. Зимний график также введён для автобусов городских маршрутов № 8 и 8а, сообщили ПАИ в «Псковпассажиравтотрансе».
Актуальное расписание автобусов на садоводческие товарищества опубликовано на сайте предприятия. График движения маршрутов № 8 и 8а можно посмотреть в разделе городских маршрутов.
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