В Пскове автобусы на садоводческие товарищества перешли на зимнее расписание

15:16, 09 ноября 2026, ПАИ

«Псковпассажиравтотранс» изменил расписание движения автобусов, следующих в садоводческие товарищества. Зимний график также введён для автобусов городских маршрутов № 8 и 8а, сообщили ПАИ в «Псковпассажиравтотрансе».

Актуальное расписание автобусов на садоводческие товарищества опубликовано на сайте предприятия. График движения маршрутов № 8 и 8а можно посмотреть в разделе городских маршрутов.

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