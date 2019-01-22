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Общество

Навести порядок дома советует 22 января народный календарь

22 января по народному календарю наступил Филиппов день, пишет сalend.ru.

Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. Митрополит Филипп жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Из-за этого он попал в опалу, был отправлен в ссылку, а позже — убит Малютой Скуратовым.

На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Множество поговорок, которые относятся к этому дню, посвящаются женщинам, на долю которых выпадали основные хлопоты: «Дом хозяйкой стоит»; «Добрая хозяйка дороже золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.

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