Навести порядок дома советует 22 января народный календарь

08:58, 22 января 2019, ПАИ

22 января по народному календарю наступил Филиппов день, пишет сalend.ru.

Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. Митрополит Филипп жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Из-за этого он попал в опалу, был отправлен в ссылку, а позже — убит Малютой Скуратовым.

На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Множество поговорок, которые относятся к этому дню, посвящаются женщинам, на долю которых выпадали основные хлопоты: «Дом хозяйкой стоит»; «Добрая хозяйка дороже золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.