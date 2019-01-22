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Общество

Псковские военнослужащие принимают участие в отборочном этапе конкурса «Десантный взвод»

В Воздушно-десантных войсках (ВДВ) стартовал отборочный этап конкурса по полевой выучке «Десантный взвод», который входит в программу Армейских международных игр 2019 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, в нем принимают участие 200 взводов соединений и учебных заведений ВДВ, дислоцированных в Псковской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Ульяновской и Волгоградской областях, Краснодарском и Приморском крае, Республике Бурятия.

Первым эстафету взял на себя гвардейский 331-й Костромской парашютно-десантных полк, представляющий ВДВ 9 мая на параде Победы в Москве.

За время состязаний каждый десантно-штурмовой и парашютно-десантных взвод демонстрирует умение и выучку, совершая прыжок с парашютом и проводя сбор на площадке приземления, преодолевая различные препятствия в ходе марш-броска, выполняя нормативы по огневой, технической и физической подготовке, показывая судьям свои возможности в решении тактических и огневых задач.

Отборочный этап состязаний, проводящийся в частях ВДВ, носит плановый характер и будет проходить до 20 февраля на войсковых полигонах.

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