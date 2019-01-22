7 нерабочих пожарных гидрантов в Локне выявила прокуратура

10:35, 22 января 2019, ПАИ

Из 27 пожарных гидрантов, находящихся на территории Локни, 1 частично пригоден к эксплуатации, а 7 пожарных гидрантов находятся в нерабочем состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Нарушения были выявлены в рамках проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на территории поселка. В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к районной администрации с требованием привести пожарные гидранты в нормативное состояние.

Требования прокурора суд удовлетворил, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.