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Общество

«Псковэнерго» обеспечит видеофиксацию работ производственного персонала

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» приступил к реализации проекта по организации видеофиксации производства работ персонала, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В ближайшее время в сетевую компанию поступит 322 индивидуальных устройств видеозаписи и 110 терминалов для дальнейшего сохранения записанной информации и воспроизведения её на сенсорном мониторе. Видеорегистраторами будут оснащены все оперативно-выездные бригады, бригады по эксплуатации распредсетей, техприсоединения, диагностики электрооборудования, службы подстанций, высоковольтных и кабельных служб, наружного освещения, релейной защиты и автоматики и другие подразделения. На реализацию данного проекта «Псковэнерго» направило почти 18,2 млн рублей.

Как рассказал заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю «Псковэнерго» Алексей Тимофеев, видеорегистраторы будут фиксировать выполнение всех необходимых организационно-технических мероприятий на самых ответственных этапах производства работ, начиная от проверки технической готовности бригады, допуска, инструктажа, подготовки рабочего места и заканчивая оперативными переключениями в сетях.

«Более 10 лет такой дополнительный контроль выполнения бригадами необходимых правил охраны труда осуществлялся с помощью инструментальных записей на диктофоны, - рассказал Алексей Тимофеев. Это позволило значительно повысить уровень дисциплины и ответственности персонала, а значит и его безопасности. Теперь наличие качественной видеозаписи позволит инженерам технических блоков и специалистам по охране труда более детально и наглядно контролировать соблюдение бригадой всех необходимых требований на самых ответственных этапах производства работ. Наиболее актуально это будет в период проведения массовых ремонтных работ и оперативных переключений, когда у инженеров нет возможности одновременно проверить несколько рабочих мест, зачастую удаленных на десятки километров друг от друга».

Видеорегистраторы будут закрепляться на спецодежде лица, допускающего бригаду к работе. По окончании видеозаписи вся информация будет передаваться на терминалы для сохранения и архивирования данных. В зависимости от количества бригад, в производственные отделения, РЭсы и на отдаленные участки поступят терминалы с возможностью подключения одного, шести или 28 видеорегистраторов.

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