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Общество

Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» знаменательна тем, что рассказывает об интересных проектах и достижениях

«Премия «Народное признание» знаменательна и замечательна тем, что рассказывает об интересных проектах и достижениях, подчеркивает, насколько они важны и полезны», – сообщил Псковскому агентству информации лидер спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч.

Он акцентировал внимание на том, что для движения Street Workout премия «Народное признание» – это и дополнительная популяризация. «Важно, что «Народное признание» позволяет информировать людей о новом, открывает для них новое в спорте, открывает для них воркаут», – добавил Виталий Дидыч и поблагодарил всех, кто поддерживает проект в голосовании.

Напомним, проект Виталия Дидыча STREET WORKOUT вошел в число финалистов новой для «Народного признания» номинации «#Команда2018».

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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