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Общество

Строители завершают ремонт кровли Стефаниевской церкви в Пскове

Монтаж кровли завершается на Стефаниевской церкви Мирожского монастыря, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Также закончено изготовление и установка дымных колпаков на печные трубы. Трубы будут использоваться в качестве вентиляционных. На колокольне установлена металлическая сетка для защиты от птиц в открытой части. Над четвериком заменены перекрытия. Более половины балок и обрешётки были поражены грибком. Устойчивые элементы сохранены, выполнено протезирование.

Отметим, здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря и является памятником федерального значения. Завершение реставрации запланировано на 2026 год.

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