Строители завершают ремонт кровли Стефаниевской церкви в Пскове

21:33, 14 июля 2025, ПАИ

Монтаж кровли завершается на Стефаниевской церкви Мирожского монастыря, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Также закончено изготовление и установка дымных колпаков на печные трубы. Трубы будут использоваться в качестве вентиляционных. На колокольне установлена металлическая сетка для защиты от птиц в открытой части. Над четвериком заменены перекрытия. Более половины балок и обрешётки были поражены грибком. Устойчивые элементы сохранены, выполнено протезирование.

Отметим, здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря и является памятником федерального значения. Завершение реставрации запланировано на 2026 год.