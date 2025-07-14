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Общество

Основатель группы «Руки вверх» выступит на празднике в честь 100-летия города Дно

Глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков провёл очередное заседание по подготовке к празднованию Дня города Дно и Дня железнодорожника, которые отмечаются 3 августа. Запланирована обширная культурно-развлекательная программа, в частности, перед гостями выступит основатель и автор хитов группы «Руки вверх» Алексей Потехин, сообщил глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

Фото: организаторы / из телеграм-канала Владимира Цветкова

«Мы ждём звёздных гостей. Днём в районном культурном центре состоится концерт знаменитого мужского хора Исакиевского собора из Санкт-Петербурга, а вечером на стадионе в качестве подарка от железнодорожников пройдёт концерт Игоря Наджиева. Перед нами также со своей танцевальной программой выступит Алексей Потехин, основатель и автор хитов группы «Руки вверх», – отметил Владимир Цветков.

Кроме того, в рамках празднования состоится церемония спецгашения памятной почтовой продукции: «Почта России» выпускает почтовый конверт с видом нашего вокзала и штемпелем с гербом Дновского района.

Все предприятия и организации приглашают принять участие в праздничном шествии. «Предлагаю каждому предприятию использовать свои атрибуты для шествия, чтобы каждая команда друг от друга отличалась. Давайте вместе торжественно пройдём по городу в этот особенный для всех нас день!» – добавил глава муниципалитета.

Подробная афиша будет опубликована в официальных пабликах в ближайшее время.

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