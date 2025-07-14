Мини-ярмарка вакансий прошла для членов клуба участников СВО и их семей в Пскове

23:16, 14 июля 2025, ПАИ

Мини-ярмарка вакансий прошла для членов клуба участников СВО и их семей в Пскове, сообщает телеканал «Первый Псковский».

На встрече собрались представители местных министерств экономического развития, труда и занятости, сельского хозяйства, работодатели крупных псковских компаний, делегаты от учебных центров. Все они пришли, чтобы помочь ветеранам специальной военной операции в адаптации и трудоустройстве.

«В апреле этого года мы открыли на базе всех кадровых центров, во всех муниципалитетах Клубы участников СВО и членов их семей, где, вот, в живом диалоге, в открытом формате, вместе с работодателями, с представителями образовательных организаций и с самими участниками СВО обсуждаем вопросы и проблемы, которые у них возникают при возвращении в мирную жизнь, вопросы, связанные с их адаптацией и трудоустройством», – отметила заместитель министра труда и занятости Яна Васюцкая.

Получить помощь и ценные советы пришли несколько ветеранов СВО. Среди них – Сергей Степанов. «Замечательно, что так сделали. Это в принципе даже, как, вот, мы приходим – просто что, вот, не знаешь, куда идти. Вот, работал на одном предприятии, но в связи со своим заболеванием я уже не могу там работать, – сказал ветеран СВО.

Раньше мужчина работал реставратором. Вместе с командой он приводил в порядок Псковский кремль, фабрику Мейера и многие другие объекты, но из-за травмы всё пришлось прекратить. Сейчас ветеран СВО собирается получить профессию водителя погрузчика. «Я искал уже работу, что или водителем, или, вот, что-нибудь уже по возможности, как бы, ну. Это даже хорошо, что сейчас такое сделали, что можно будет работу уже. И работодатели приходят, с тобой общаются», – добавил ветеран.