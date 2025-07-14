Новую книгу представит в Пскове писатель Владимир Клевцов

20:18, 14 июля 2025, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает псковичей и гостей города на презентацию новой книги писателя Владимира Клевцова, которая состоится 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Владимир Клевцов родился 10 сентября 1954 года в городе Великие Луки, детство провёл в посёлке Локня. С 1961 года он живёт в Пскове.

Владимир Клевцов работает в жанре традиционного русского рассказа, нередко используя элементы юмора и гротеска. Герои рассказов Владимира Клевцова – городские и сельские жители, животные, растения и даже нечистая сила.

В новую книгу «Искра земная» вошли произведения, написанные за последнее время, а также продолжение воспоминаний о псковских литераторах, с которыми автор был долгие годы дружен.

Мероприятие пройдёт в кабинете Курбатова 17 июля, начало 14:00. Необходима регистрация.