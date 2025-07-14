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Общество

«Музыкальная экспедиция» вновь проходит в Псковском музее-заповеднике

Концерт в рамках масштабного проекта «Музыкальная экспедиция» проходит в Покровской башне Пскова, сообщили в Псковском музее-заповеднике.

«Прямо сейчас в Покровской башне в Пскове сливаются воедино звуки классической музыки, многовековая история и закатные лучи тёплого летнего солнца», – отметили в музее-заповеднике.

В программе прозвучит струнный квинтет Моцарта, каприччио для струнного секстета Штрауса и струнный квинтет Шуберта.

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