В Великих Луках за полгода к административной ответственности привлекли 180 велосипедистов и самокатчиков

19:52, 14 июля 2025, ПАИ

За шесть месяцев к административной ответственности в Великих Луках привлекли 145 велосипедистов и 35 участников дорожного движения, которые использовали средства индивидуальной мобильности. Об этом рассказал руководитель местного отделения Госавтоинспекции МВД России Алексей Николаев в программе «Утро на Великой» в интервью «Первому Псковскому».

Тем, кто управляет велосипедом или СИМ, становятся частью дорожного движения и должны следовать установленным правилам дорожного движения. Все участники несут ответственность за свои действия, напомнил Алексей Николаев.

Он также отметил, что большинство аварий происходит из-за невнимательности и незнания правил дорожного движения. Например, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности часто пересекают пешеходные переходы, не спешиваясь, пишет портал «Luki-News».

Гость эфира также отметил, что общее количество дорожно-транспортных происшествий на территории Великих Лук обычно возрастает при наступлении весенне-летнего периода. «Связано это, прежде всего, с увеличением транспортных средств, которые передвигаются на транспортных магистралях города. А во время и в период проведения летних каникул происходит всплеск детского дорожно-транспортного травматизма», – подчеркнул Алексей Николаев.