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Общество

Новые песни группы ABBA выйдут во второй половине 2019 года

Во второй половине 2019 года группа ABBA выпустит новые композиции. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Guardian, композитор и участник коллектива Бенни Андерссон заявил о задержке выпуска новых песен из-за вопросов правового характера.

«Мы по-прежнему пытаемся достичь соглашения, которое необходимо для того, чтобы продолжить», - добавил Бенни Андерссон.

Напомним, что в апреле 2018 года ABBA объявила о воссоединении впервые после распада группы в 1983 году.

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