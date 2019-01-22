Новые песни группы ABBA выйдут во второй половине 2019 года

17:50, 22 января 2019, ПАИ

Во второй половине 2019 года группа ABBA выпустит новые композиции. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Guardian, композитор и участник коллектива Бенни Андерссон заявил о задержке выпуска новых песен из-за вопросов правового характера.

«Мы по-прежнему пытаемся достичь соглашения, которое необходимо для того, чтобы продолжить», - добавил Бенни Андерссон.

Напомним, что в апреле 2018 года ABBA объявила о воссоединении впервые после распада группы в 1983 году.