В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного
21 января около 19:00 в Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в магазине на Крестовском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 29-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции