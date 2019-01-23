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Общество

Блокировки торгующего дипломами сайта добилась локнянская прокуратура

Прокуратура Локнянского района обнаружила в интернете сайт, содержащий информацию о возможности приобретения документов о среднем специальном, высшем, послевузовском образовании. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, вход на сайт оказался свободным и не потребовал предварительной регистрации и пароля.

Ознакомиться с содержанием указанной страницы и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет-пользователь. Информация на сайтах распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен, какое-либо ограничение на передачу, копирование и распространение данной информации отсутствует.

Однако федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» устанавливает запрет на размещение в интернете информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. При этом 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Для устранения нарушений закона прокуратура Локнянского района направила в Псковский городской суд административное исковое заявление о признании информации с этого сайта запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, а также о блокировке сайта. 

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, Управление Роскомнадзора по Псковской области заблокировало доступ к ресурсу.

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