Лишь 10,4% семей в Псковской области могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке

10:48, 07 октября 2024, ПАИ

По рыночной ставке по состоянию на сентябрь ипотеку на двухкомнатную квартиру в Псковской области могут позволить себе лишь 10,4% семей. 25,4% семей могут себе позволить купить квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке с учётом действующих программ льготной ипотеки. По этим показателям регион находится на 60-м месте по стране. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.

Как показали результаты рейтинга, параметры доступности очень дифференцированы в региональном разрезе, а по рыночной ставке по состоянию на сентябрь ипотеку могут позволить себе лишь 13,4% семей, что примерно соответствует уровню десятилетней давности.

Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в 2024 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе-лидере ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут взять 39,4% семей. На втором и третьем местах по доступности ипотеки на рыночных условиях находятся Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Магаданская область, где доля таких семей составила 37,2% и 35,7% соответственно. Также достаточно высокую доступность показали Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, в которых доля превышает 30%. В целом эксперты отмечают, что в этих регионах доступность покупки жилья в ипотеку по рыночной ставке находится на относительно высоком уровне. Аналитики поясняют, что лидерство северных регионов закономерно – высокие зарплаты и большой объём жилого фонда определяют невысокие цены на недвижимость.



В 23 регионах менее 10% семей могут приобрести типовую «двушку», используя ипотечный заём на рыночных условиях, а в семи регионах и вовсе менее 5%. Замыкают рейтинг Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Краснодарский край. Слабая доступность ипотеки объясняется здесь низкими зарплатами и высоким ценами на жилую недвижимость на Крымском полуострове и в Краснодарском крае.