Стартовал второй этап голосования за народного участкового Псковской области

08:41, 07 октября 2024, ПАИ

Стартовал второй этап голосования за народного участкового Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап проводился в каждом регионе на районном уровне.

Информация о каждом претенденте на звание народного участкового размещена на сайте УМВД России по Псковской области. Участники голосования могут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

Онлайн-голосование населения на втором этапе конкурса проходит с 7 по 16 октября текущего года.

По окончании второго этапа голосования будет определён победитель регионального этапа.

В ноябре состоится всероссийский этап, в рамках которого и определят победителя. Награждение пройдёт в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Напомним, всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, стартовал 11 сентября. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.