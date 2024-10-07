Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стартовал второй этап голосования за народного участкового Псковской области

Стартовал второй этап голосования за народного участкового Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: скриншот с сайта УМВД России по Псковской области

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап проводился в каждом регионе на районном уровне.

Информация о каждом претенденте на звание народного участкового размещена на сайте УМВД России по Псковской области. Участники голосования могут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

Онлайн-голосование населения на втором этапе конкурса проходит с 7 по 16 октября текущего года.

По окончании второго этапа голосования будет определён победитель регионального этапа.

В ноябре состоится всероссийский этап, в рамках которого и определят победителя. Награждение пройдёт в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Напомним, всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, стартовал 11 сентября. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 октября 2024

Осадки и прохладная погода ждёт жителей Северо-Запада
07 октября 2024

Возложение цветов к мемориалу «Воин» прошло под эгидой псковских профсоюзов
07 октября 2024

Лишь 10,4% семей в Псковской области могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке
07 октября 2024

Более 15 километров побережья очистили жители Псковской области в сентябре
07 октября 2024

Новый жилой комплекс станет доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером
07 октября 2024

Владимир Путин празднует день рождения
07 октября 2024

Стартовал второй этап голосования за народного участкового Псковской области
06 октября 2024

Перед новой рабочей неделей Борис Елкин пожелал жителям Пскова оптимизма

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...