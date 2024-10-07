Стартовал второй этап голосования за народного участкового Псковской области
Стартовал второй этап голосования за народного участкового Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Конкурс проходит в три этапа. Первый этап проводился в каждом регионе на районном уровне.
Информация о каждом претенденте на звание народного участкового размещена на сайте УМВД России по Псковской области. Участники голосования могут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.
Онлайн-голосование населения на втором этапе конкурса проходит с 7 по 16 октября текущего года.
По окончании второго этапа голосования будет определён победитель регионального этапа.
В ноябре состоится всероссийский этап, в рамках которого и определят победителя. Награждение пройдёт в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
Напомним, всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, стартовал 11 сентября. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.
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