Перед новой рабочей неделей Борис Елкин пожелал жителям Пскова оптимизма

20:39, 06 октября 2024, ПАИ

Перед новой рабочей неделей глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале пожелал жителям Пскова оптимизма.

«Выходные дни подошли к концу. Пусть новая неделя начнётся с оптимизма и желания двигаться вперёд!» – написал Борис Елкин и поделился фотографией с вечерним видом на устье реки Псковы, Высокую и Плоскую башни.

Снимок, судя по всему, сделан с нового пешеходного моста над Псковой. Напомним, работы по его возведению начались в феврале 2024 года. Длина моста составляет 47 метров, ширина – пять. Он связывает две стороны набережной – от бывшей канатной фабрики до восточной крепостной стены Псковского кремля.