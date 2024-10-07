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Общество

Более 15 километров побережья очистили жители Псковской области в сентябре

Более 15 километров прибрежных территорий очистили жители Псковской области от мусора в сентябре в рамках акции «Вода России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Более 15 километров побережья очистили жители Псковской области в сентябре. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Всего в экологических субботниках по очистке от мусора прибрежья озёр и рек участвовало около 140 человек из десяти районов. К акции присоединились представители администраций муниципалитетов, предприятий, образовательных учреждений, а также волонтеры.

Всего было собрано почти 55 кубических метров мусора. Также в рамках акции была обкошена трава на прибрежной территории.

Напомним, акция «Вода России» стартовала в апреле. Псковская область участвует в мероприятиях по очистке берегов озёр и рек с 2019 года.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».

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