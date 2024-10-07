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Общество

Возложение цветов к мемориалу «Воин» прошло под эгидой псковских профсоюзов

Возложение цветов, организованное Псковским облсовпрофом, прошло на мемориале «Воин» в Выбутах. Как корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа, в этом году мероприятие приурочено к Всероссийской акции профсоюзов, проходящей в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд».

  • Возложение цветов к мемориалу «Воин» прошло под эгидой псковских профсоюзов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу «Воин» прошло под эгидой псковских профсоюзов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу «Воин» прошло под эгидой псковских профсоюзов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу «Воин» прошло под эгидой псковских профсоюзов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу «Воин» прошло под эгидой псковских профсоюзов
    Фото: ПАИ

В возложении цветов к мемориальному комплексу защитникам Отечества «Воин», возведенному в память о павших героях – участниках СВО, в Выбутах приняли участие члены профсоюзного движения области.

«Сегодняшняя акция – это наша благодарность тем, кто ценой своей жизни защищает нашу Родину, будущее наших детей и наших семей», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи, профсоюзы значительное внимание в своей работе уделяют благополучию семей и защите трудовых прав и интересов работников.

Напомним, что автор мемориала – скульптор Денис Стритович приступил к работе по созданию мемориального комплекса в начале 2024 года. В разработке концепции также приняли участие родственники погибших в ходе СВО воинов. Средства на изготовление скульптурной композиции были выделены из резервного фонда правительства Псковской области. В ближайшее время комплекс получит официальный статус воинского захоронения.

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Возложение цветов к мемориалу «Воин» прошло под эгидой псковских профсоюзов

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