79-летняя жительница Себежа сгорела в собственном доме

09:34, 23 января 2019, ПАИ

79-летняя жительница Себежа погибла во время пожара в собственном доме. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 23 января в 1:15 в деревянном жилом доме на улице Кирова.

Огнём повреждена кровля на площади 20 кв. метров.

После того как пожар удалось потушить, спасатели обнаружили труп пожилой хозяйки дома. Предварительной причиной возгорания нспециалисты называют неисправность печного оборудования.