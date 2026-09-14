Грузовой тягач и кроссовер сгорели в Псковской области в выходные

10:49, 14 сентября 2026, ПАИ

Два транспортных средства сгорели в Псковской области в выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Так, 12 сентября в 20:55 в деревне Мольгино Пустошкинского района сгорел легковой автомобиль Volvo XC90 2006 года выпуска. Возможной причиной стал заводской брак электрооборудования транспортного средства.

13 сентября в 18:02 на улице Солнечной в Пскове произошло возгорание в грузовом тягаче MAN. Повреждена кабина. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнём. В тот же день в Пскове произошёл пожар на улице Николая Васильева: обнаружена погибшая.