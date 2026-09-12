Псковский суд приговорил курьершу-мошенницу к колонии общего режима

12:28, 12 сентября 2026, ПАИ

Обвинительный приговор в отношении жительницы Ленинградской области, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере), постановлен Псковским городским судом. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Как установил суд, женщина, выполняя роль «курьера» и действуя в составе организованной группы, 22 мая прибыла в Псков, где забрала у 69-летнего потерпевшего более 3 млн рублей. До этого неустановленные лица ввели мужчину в заблуждение о необходимости передачи правоохранительным органам денег, которые могли быть использованы в преступных целях, для проведения экспертизы.

Оценив все обстоятельства дела и личность подсудимой, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В соответствии с положениями статьи 82 УК РФ, с учётом необходимости соблюдения прав малолетнего сына осуждённой, которого она воспитывает в одиночку, ей отсрочено реальное отбывание наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста.

Мобильный телефон, принадлежащий женщине, который она использовала в процессе совершения преступления, конфисковали в доход государства. Гражданский иск потерпевшего о взыскании с осуждённой денег в размере более 3 млн рублей удовлетворен в полном объёме.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у псковичей более 2,5 млн рублей под предлогом заработка.