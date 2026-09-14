Один человек погиб и 24 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
1 143 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции с 7 по 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Всего выявили 29 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное правонарушение задержали пять автомобилистов.
За неделю на территории области зарегистрировали 19 дорожно-транспортных происшествий: один человек погиб и 24 получили травмы различной степени тяжести.
Ранее Госавтоинспекция предупредила водителей об опасности столкновения с дикими животными. Внезапный выход на проезжую часть диких животных, в особенности лосей, нередко приводит к тяжёлым ДТП.
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