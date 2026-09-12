Погиб в страшных мучениях: браконьеры убили лося в Псковском районе

23:19, 12 сентября 2026, ПАИ

Браконьеры убили лося около деревни Пожнище Псковского района. Информация об этом опубликована в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте». Также заявление о случившемся поступило в ОМВД России по Псковскому району.

По словам очевидцев, инцидент произошёл 11 сентября. Добычей браконьеров стал самец лося в возрасте двух-трёх лет.

«Способ убийства шокирует: использовалась стальная петля. Это не просто нарушение закона – это мучительная смерть. Животное, попавшее в такую ловушку, погибает долго и в страшных мучениях: петля затягивается при каждом движении, причиняя невыносимую боль», – рассказал автор публикации.

При этом сами подозреваемые утверждают, что «нашли животное мёртвым и решили забрать мясо», однако в прицепе вместе с мясом была обнаружена стальная петля, следует из информации в группе.



Фото: группыа «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группыа «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группыа «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группыа «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте»







Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Псковском районе браконьеры убили беременную лосиху.