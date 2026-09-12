Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Погиб в страшных мучениях: браконьеры убили лося в Псковском районе

Браконьеры убили лося около деревни Пожнище Псковского района. Информация об этом опубликована в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте». Также заявление о случившемся поступило в ОМВД России по Псковскому району.

Фото из группы «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте»

По словам очевидцев, инцидент произошёл 11 сентября. Добычей браконьеров стал самец лося в возрасте двух-трёх лет.

«Способ убийства шокирует: использовалась стальная петля. Это не просто нарушение закона – это мучительная смерть. Животное, попавшее в такую ловушку, погибает долго и в страшных мучениях: петля затягивается при каждом движении, причиняя невыносимую боль», – рассказал автор публикации.

При этом сами подозреваемые утверждают, что «нашли животное мёртвым и решили забрать мясо», однако в прицепе вместе с мясом была обнаружена стальная петля, следует из информации в группе.

  • Погиб в страшных мучениях: браконьеры убили лося в Псковском районе
    Фото: группыа «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте»
  • Погиб в страшных мучениях: браконьеры убили лося в Псковском районе
    Фото: группыа «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте»
  • Погиб в страшных мучениях: браконьеры убили лося в Псковском районе
    Фото: группыа «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте»
  • Погиб в страшных мучениях: браконьеры убили лося в Псковском районе
    Фото: группыа «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте»

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Псковском районе браконьеры убили беременную лосиху.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



12 сентября 2026

Погиб в страшных мучениях: браконьеры убили лося в Псковском районе
12 сентября 2026

Нуждающийся в медпомощи мужчина пропал в Псковском районе
12 сентября 2026

Мошенники похитили у псковича 96 тысяч рублей под предлогом оплаты поездки
12 сентября 2026

Псковский суд приговорил курьершу-мошенницу к колонии общего режима
12 сентября 2026

Наголо стриженный мужчина пропал в Псковском районе
11 сентября 2026

Электровелосипедиста сбила машина на улице Труда в Пскове
11 сентября 2026

Пскович попался на краже водки из магазина
11 сентября 2026

Набила сумки деньгами: пенсионерка пыталась вынести миллионы из Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...