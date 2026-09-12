Нуждающийся в медпомощи мужчина пропал в Псковском районе
Пропавшего 58-летнего Владимира Федотова разыскивают в Псковской области, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина проживает в деревне Гнилуха Псковского района. 12 сентября он вышел из дома и не вернулся.
Пропавший ростом 163 сантиметров, плотного телосложения, у него чёрные с проседью волосы. Был одет в бежевую кофту, синие с белыми разводами джинсы, сиреневые калоши, красную шапку.
Мужчина нуждается в медицинской помощи, отметили в поисково-спасательном отряде.
Также в Псковском районе продолжаются поиски 44-летнего Максима Прокопьева, который 9 сентября вышел из дома и не вернулся.