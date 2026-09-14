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Происшествия

Женщина погибла при пожаре в квартире в Пскове

68-летняя женщина погибла при пожаре в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Пожар в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожар в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожар в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание произошло в воскресенье в 16:52 на улице Николая Васильева. В комнате огонь повредил вещи, квартира закопчена по всей площади. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

При ликвидации пожара эвакуировали восемь человек, в том числе двоих детей.

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