Женщина погибла при пожаре в квартире в Пскове

10:19, 14 сентября 2026, ПАИ

68-летняя женщина погибла при пожаре в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Возгорание произошло в воскресенье в 16:52 на улице Николая Васильева. В комнате огонь повредил вещи, квартира закопчена по всей площади. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

При ликвидации пожара эвакуировали восемь человек, в том числе двоих детей.