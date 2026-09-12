Мошенники похитили у псковича 96 тысяч рублей под предлогом оплаты поездки

15:17, 12 сентября 2026, ПАИ

Порядка 96 тысяч рублей похитили мошенники у 27-летнего псковича. В одном из мессенджеров они ввели его в заблуждение под предлогом бронирования поездки на одном известном сайте, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Молодой человек отправил деньги в качестве предоплаты за поездку. Когда потерпевший убедился, что его обманули, то обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ведётся следствие.

Ранее сообщалось, что Псковский суд приговорил курьершу-мошенницу к колонии общего режима, но в соответствии с положениями статьи 82 УК РФ с учётом необходимости соблюдения прав малолетнего сына осуждённой, которого она воспитывает в одиночку, ей отсрочили реальное отбывание наказания до достижения ребёнком 14 лет.