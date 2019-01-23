К 8 месяцам исправительных работ приговорён пскович, напавший на знакомых супруги с ножом

10:10, 23 января 2019, ПАИ

31-летний пскович, напавший на знакомых супруги с ножом, получил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 5%. Об этом Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Суд установил, что оба потерпевших были соседями подсудимого и постоянно поддерживали с ним дружеские отношения. Однако ночью 4 июня 2018 года пскович вернулся домой с работы и увидел, что его супруга и два соседа сидят на кухне и общаются. Приревновав жену, подсудимый начал ссориться с друзьями. Во время конфликта мужчина нанёс одному из низ два удара ножом в область левого плеча, другому - удар в область левого предплечья.