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Происшествия

К 8 месяцам исправительных работ приговорён пскович, напавший на знакомых супруги с ножом

31-летний пскович, напавший на знакомых супруги с ножом, получил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 5%. Об этом Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Суд установил, что оба потерпевших были соседями подсудимого и постоянно поддерживали с ним дружеские отношения. Однако ночью 4 июня 2018 года пскович вернулся домой с работы и увидел, что его супруга и два соседа сидят на кухне и общаются. Приревновав жену, подсудимый начал ссориться с друзьями. Во время конфликта мужчина нанёс одному из низ два удара ножом в область левого плеча, другому -  удар в область левого предплечья. 

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